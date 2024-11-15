Вторая мировая напоминает о себе: бомба найдена на стройке завода TSMC

На строительной площадке нового завода TSMC возле тайваньского города Гаосюн была найдена ржавая бомба весом 227 килограммов. По мнению экспертов, это одна из японских бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны. Находка потребовала временной эвакуации рабочих, пока специалисты проверяли территорию на наличие других потенциальных опасностей.

Представители TSMC сообщили, что после проверки властями было установлено отсутствие угрозы, и бомба была безопасно удалена. Работы на стройке продолжились без задержек. Новый завод будет заниматься производством 12-дюймовых полупроводниковых пластин, что сделает его важным звеном в цепочке поставок полупроводников для мирового рынка.

TSMC продолжает активно расширять свои мощности, отвечая на высокий мировой спрос на полупроводники. Тайваньская компания — стратегический поставщик для многих отраслей, в том числе для производителей игровых консолей, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. Заводы TSMC обеспечивают важные компоненты для лидеров рынка, и каждый новый объект усиливает её позиции на мировой арене.