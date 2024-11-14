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Amogus54
Официальный образ Windows 11 для ARM стал доступен для загрузки с сайта Microsoft
Microsoft выпустила ISO-образ Windows 11 для ARM: теперь доступна загрузка для всех

Компания Microsoft официально выпустила ISO-образ операционной системы Windows 11 для устройств на базе ARM-процессоров. До этого момента владельцы ARM-устройств могли пользоваться Windows 11 только на ноутбуках с процессором Qualcomm Snapdragon X, но теперь ISO-образ доступен для загрузки и установки на любых совместимых ARM-платформах. Образ можно скачать по официальной ссылке с сайта Microsoft, его размер составляет примерно 5 ГБ.

Для запуска Windows 11 потребуется устройство на базе ARM. Пользователи, владеющие компьютерами с процессорами Snapdragon X, смогут установить операционную систему без дополнительных действий, поскольку эти устройства поддерживаются «из коробки». В то же время, для более старых ARM-процессоров потребуется внедрение дополнительных драйверов в образ ОС. Это можно сделать, следуя инструкции от Microsoft, доступной на официальном сайте компании.

Релиз ISO-образа Windows 11 для ARM происходит на фоне слухов о возможном выпуске собственных ARM-процессоров от NVIDIA. Если этот проект будет реализован, конкуренция на рынке ARM-платформ может стать ещё более ожесточённой, а разработка программного обеспечения для ARM-систем приобретёт новый импульс. Поддержка Windows 11 на ARM может дать Microsoft весомое преимущество, особенно в сегменте лёгких, энергоэффективных устройств.

ARM-архитектура становится всё более популярной как в мобильных устройствах, так и в лёгких ноутбуках, благодаря высокой энергоэффективности и хорошей производительности. Возможность запуска Windows 11 на ARM открывает новые перспективы для разработчиков и пользователей, позволяя использовать полный функционал системы на компактных и автономных устройствах.

#новости #microsoft #windows #windows 11 #arm #windows arm
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