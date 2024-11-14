Твердотельный накопитель на 122 ТБ от Solidigm – решение для самых требовательных задач

Компания Solidigm, известная производством высокопроизводительных накопителей для корпоративного сегмента, представила новый рекордный SSD объёмом 122 ТБ. В основе модели D5-P5336 лежит 3D QLC NAND память, что позволяет достигать скорости чтения до 7400 МБ/с и записи до 3200 МБ/с. Этот SSD требует энергопотребления в 25 Вт, что является приемлемым для устройств такой ёмкости и производительности.

Модель D5-P5336 обладает высокой надёжностью. В течение первых пяти лет накопитель поддерживает 60% записей полного объёма в день (DWPD), что эквивалентно 134,3 ПБ суммарной записи за это время. Solidigm уверенно заявляет, что такой SSD подойдёт для задач, связанных с обработкой больших данных и AI, где критически важны объём и надёжность хранения.

D5-P5336 выпускается в форм-факторах U.2, E1.L и E3.S, что делает его совместимым с серверными платформами, но не подходит для установки в стандартный ПК. Этот накопитель ориентирован на корпоративные дата-центры и облачные сервисы, где требуется хранение и быстрая обработка огромных массивов данных. Цена SSD начинается от $7000, что делает его доступным лишь для крупных компаний и организаций с высокими требованиями к объёму и скорости.

Компания Solidigm, дочерняя структура SK hynix, зарекомендовала себя на рынке инновационных решений для хранения данных. В то время как для обычного пользователя 122 ТБ — это практически недостижимый объём, для корпоративного сегмента это шаг вперёд в обеспечении высокой производительности и надёжности.