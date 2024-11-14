Темный путь «Сорвиголовы» и большие планы Marvel на сериалы

Глава телевизионного подразделения Marvel приоткрыл завесу над планами студии. В ближайшее время поклонники вселенной Marvel смогут увидеть продолжение сериалов, а также познакомиться с новыми проектами. Однако, несмотря на столь масштабные планы, студия продолжает вызывать вопросы у зрителей: критики и фанаты все чаще обсуждают, что Marvel теряет былую остроту и свежесть идей.

Один из самых обсуждаемых проектов — новый сезон «Сорвиголовы». Герою предстоит пройти через самую сложную и трагическую арку за всю историю франшизы, а эпизоды обещают стать рекордно жестокими. Более того, Marvel рассматривает возможности интеграции Сорвиголовы в другие проекты, что обещает расширение его роли в киновселенной. Вместе с ним планируют включить и Карателя в исполнении Джона Бернтала, которому также прогнозируют светлое будущее.

Сериал «Агата» обернулся неожиданным успехом, и студия планирует развивать тему ведьм в дальнейших проектах. Параллельно готовится проект «Квест Вижна», где зрителям покажут новые грани персонажа, а также продолжат историю, начатую в сериалах «Ванда/Вижн» и «Агата».

Проект «Железное сердце» планирует сделать отсылки к первой части «Железного человека», применяя практические эффекты для погружения в атмосферу оригинала. История сосредоточится на новой героине с эго, сравнимым с Тони Старком. Сериал «Чудо-человек» будет состоять из восьми эпизодов и, как заверили создатели, порадует поклонников «Мстителей Западного побережья» множеством отсылок к оригинальному материалу.

Дальнейшая судьба таких персонажей, как Лунный рыцарь, Женщина-Халк, Соколиный глаз и Мисс Марвел, остаётся неясной. Однако студия, несмотря на критику со стороны фанатов, выражает заинтересованность в создании новых сезонов для каждого из них. Пока что кажется, что Marvel пытается угнаться за прежним успехом, но поклонники опасаются, что студия всё больше уходит в сторону экспериментов, теряя при этом главное — увлекательные и целостные истории.



