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Amogus54
NVIDIA прекращает производство GeForce RTX 4000 и готовится к выпуску Blackwell
NVIDIA закрывает серию RTX 4000 ради Blackwell

NVIDIA завершает производство графических карт GeForce RTX 4000. Производственные мощности компании будут перенаправлены на выпуск нового поколения видеокарт Blackwell, что знаменует собой следующий этап в развитии видеокарт. Исключение составляет лишь графический процессор AD107, который продолжит использоваться в бюджетных GeForce RTX 4060, а также мобильных версиях RTX 4050 и 4060.

Фанаты компании с нетерпением ждут выхода новых видеокарт, и ожидание скоро оправдается: в январе 2025 года на рынок выйдут топовые модели GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Эти карты, ориентированные на энтузиастов, обещают ещё более высокую производительность и поддержку современных технологий. В феврале следом за ними дебютируют более доступные модели — GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, а в марте появятся массовые решения GeForce RTX 5060 и 5060 Ti.

Мировое игровое сообщество с интересом ожидает характеристики и тесты новых графических ускорителей. NVIDIA обещает, что серия Blackwell откроет новые горизонты в игровой и профессиональной графике, благодаря чему уже сейчас в индустрии витает дух перемен и обновлений.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #rtx #blackwell #rtx 5090
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