NVIDIA завершает производство графических карт GeForce RTX 4000. Производственные мощности компании будут перенаправлены на выпуск нового поколения видеокарт Blackwell, что знаменует собой следующий этап в развитии видеокарт. Исключение составляет лишь графический процессор AD107, который продолжит использоваться в бюджетных GeForce RTX 4060, а также мобильных версиях RTX 4050 и 4060.
Фанаты компании с нетерпением ждут выхода новых видеокарт, и ожидание скоро оправдается: в январе 2025 года на рынок выйдут топовые модели GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Эти карты, ориентированные на энтузиастов, обещают ещё более высокую производительность и поддержку современных технологий. В феврале следом за ними дебютируют более доступные модели — GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, а в марте появятся массовые решения GeForce RTX 5060 и 5060 Ti.
Мировое игровое сообщество с интересом ожидает характеристики и тесты новых графических ускорителей. NVIDIA обещает, что серия Blackwell откроет новые горизонты в игровой и профессиональной графике, благодаря чему уже сейчас в индустрии витает дух перемен и обновлений.