Глава EA может занять пост после Боба Айгера

Компания Disney, согласно данным из The Wall Street Journal, рассматривает возможность привлечения к руководству известного топ-менеджера – нынешнего генерального директора Electronic Arts, Эндрю Уилсона. На фоне поиска нового лидера, который сможет возглавить компанию после завершения срока нынешнего главы Боба Айгера, Disney активно изучает потенциал как внутренних, так и внешних кандидатов.

Эндрю Уилсон, возглавляющий EA с 2013 года, является влиятельной фигурой в игровой индустрии и обладает обширным опытом в управлении крупными компаниями. Такой выбор объясняется не только его профессиональными достижениями, но и пониманием современных тенденций в сфере цифровых развлечений, что важно для стратегического развития Disney.

Ожидается, что окончательное решение будет принято не ранее 2026 года, а значит, процесс выбора будущего лидера Disney еще предстоит долгий. Однако уже сейчас ясно, что компания стремится выбрать руководителя, который сможет обеспечить ей устойчивое развитие в условиях жесткой конкуренции в сфере медиа и развлечений.