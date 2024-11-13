The Last of Us готовится ко второму сезону

Сериал The Last of Us, который с триумфом дебютировал на экранах в январе 2023 года, возвращается со вторым сезоном. Как стало известно, премьера продолжения назначена на весну 2025 года, что составляет чуть более двух лет с момента выхода первой части. Вдохновленный одноименной популярной видеоигрой, сериал завоевал огромную популярность и привлек внимание зрителей по всему миру.

Первый сезон The Last of Us вызвал бурный отклик у зрителей и критиков благодаря впечатляющей актерской игре, качественной проработке сюжета и верности первоисточнику. За короткое время он стал одним из самых обсуждаемых проектов года и даже получил несколько номинаций на престижные телевизионные премии.

Второй сезон, как ожидается, продолжит развивать драматическую историю главных героев – Джоэла и Элли, погружая зрителей в новые, ещё более мрачные и напряженные испытания в постапокалиптическом мире. Несмотря на длительное ожидание, фанаты надеются, что перерыв позволит создателям подготовить захватывающий и насыщенный сюжет, который оправдает все ожидания.