AMD сокращает работников и сталкивается с падением акций

Компания AMD объявила о сокращении примерно 4% своей глобальной рабочей силы. Несмотря на то, что компания демонстрировала хорошие результаты в последние годы и укрепила свои позиции на рынке, ей пришлось пойти на этот шаг.

Причинами такого решения, как сообщают аналитики, стали недавние приобретения — Silo AI и ZT Systems, которые потребовали значительных вложений.

Также на фоне этой новости стоимость акций AMD упала на 2,7%, а с учетом отчета за третий квартал общее падение за последние недели составило 13,6%. Отчет показал значительное снижение доходов подразделения игровых видеокарт — на 69%. Представители AMD прокомментировали, что сокращения необходимы для перенаправления ресурсов в ключевые области роста компании и для стабилизации на фоне повышенных затрат.

AMD в последние годы показала значительные успехи в области создания высокопроизводительных процессоров и видеокарт, завоевав большую долю рынка и уверенно конкурируя с Intel и NVIDIA. Мощные чипы для гейминга и серверов обеспечили компании рост и множество наград от сообщества, а приобретения Silo AI и ZT Systems свидетельствуют о стремлении AMD развивать направление искусственного интеллекта и серверных технологий.

Пока представители компании не раскрывают деталей относительно планируемых изменений и дальнейшей стратегии, но AMD уже неоднократно доказывала, что может адаптироваться к новым вызовам.