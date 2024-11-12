Профили украсят новые предметы, а на игры действуют скидки

Steam запустил новый «Кулинарный фестиваль», который порадует любителей игр о готовке и ресторанном бизнесе. В рамках фестиваля пользователи могут бесплатно получить различные предметы для украшения профиля, созданные специально для события. Помимо этого, на ряд игр, посвященных кулинарной тематике и управлению ресторанами, действуют скидки — отличная возможность пополнить библиотеку тематическими играми.

«Кулинарный фестиваль» продлится до 18 ноября, так что у пользователей есть несколько дней, чтобы воспользоваться скидками и заполучить уникальные предметы. Подобные мероприятия стали хорошей традицией для Steam и проходят на платформе уже не первый год. Фестивали помогают поддерживать активность сообщества, привлекают внимание к играм от разных разработчиков и укрепляют приверженность пользователей к платформе.



