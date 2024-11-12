Tencent доверила разработку новой AAA-игры Хидэаки Ицуно

Известный геймдизайнер Хидэаки Ицуно, известный своим вкладом в создание серии Devil May Cry, официально стал руководителем японского отделения LightSpeed Studio, принадлежащего Tencent. Теперь он возглавит разработку новой AAA-игры в жанре экшен, и фанаты по всему миру с нетерпением ждут от него впечатляющего проекта, ведь за годы работы Ицуно зарекомендовал себя как один из ведущих специалистов в своей области.

В последние годы Ицуно привлёк к себе внимание инновационными подходами к экшен-играм и созданием уникального стиля, что вызвало у Tencent желание пригласить его на ключевую роль в студии. Теперь, работая в LightSpeed, он будет применять свои навыки и опыт для разработки новой амбициозной игры, детали которой пока держатся в секрете.

С учётом успеха Devil May Cry, фанаты возлагают большие надежды на новый проект, ожидая высококачественного экшена, который снова продемонстрирует мастерство Ицуно. Tencent, в свою очередь, стремится расширить своё присутствие на глобальном рынке, привлекая признанных разработчиков и создавая контент, который привлекает внимание широкой аудитории.