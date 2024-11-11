Новые видеокарты с памятью GDDR7 уже в производстве

Инсайдер GawroskiT заметил в базе данных компании-импортера упоминания о видеокартах серии NVIDIA RTX 5000. Как стало известно, NVIDIA уже несколько месяцев проводит тестирование новой видеопамяти GDDR7 от компании Micron для грядущих ускорителей. Эти микросхемы имеют плотность 16 ГБ, что позволяет предположить, что флагманская RTX 5090 получит внушительные 32 ГБ видеопамяти. Модели попроще на базе тех же чипов, вероятно, будут оснащены не менее чем 16 ГБ памяти, за исключением RTX 5070, которая, по слухам, является обновленной версией RTX 4070 Ti.

Новая серия RTX 5000 обещает существенно повысить производительность благодаря внедрению GDDR7, обеспечивающей более высокую скорость работы и улучшенную энергоэффективность. Многие геймеры и энтузиасты уже ждут этого обновления, особенно на фоне слухов о возможных скачках производительности и увеличении объема видеопамяти, что станет значительным шагом вперед по сравнению с текущим поколением RTX 4000.

Судя по отгрузкам первых комплектующих и тестам видеопамяти, запуск новой линейки может состояться уже в следующем году.