Старые версии Windows автоматически обновят до более новых — нравится вам это или нет

Microsoft начала тихо рассылать обновление KB5001716 для пользователей Windows 11 версии 21H2 и Windows 10 версий 22H2, 21H2, 21H1, 20H2 и 2004. Обновление не только напоминает владельцам ПК, что их операционная система устарела и может представлять риск безопасности, но и настойчиво предлагает перейти на более свежую версию Windows, если система и оборудование позволяют. Однако на этом Microsoft не остановилась: в будущем, если пользователь продолжит игнорировать уведомления и технических ограничений нет, система может обновиться автоматически, даже без явного согласия.

Эта практика вызывает критику среди пользователей, которые чувствуют, что Microsoft все больше лишает их контроля над собственными устройствами. Многие из них не довольны, что операционная система принимает такие решения за них, под предлогом безопасности.

Подобные действия компании напоминают о временах, когда Microsoft активно продвигала переход на Windows 10, вызывая раздражение у тех, кто не хотел оставлять старые версии ОС. Сегодня история повторяется, и пользователи вновь вынуждены мириться с навязанными апдейтами, ощущая, что их предпочтения и решения игнорируются в угоду политике компании.