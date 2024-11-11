NVIDIA готовит мощный APU для настольных ПК и ноутбуков

Инсайдерский источник Moore's Law Is Dead (MLID), известный своими утечками в сфере компьютерных технологий, поделился интересной информацией о новом проекте NVIDIA. Согласно источнику, компания разрабатывает мощный APU (Accelerated Processing Unit), предназначенный для настольных компьютеров и ноутбуков. Этот чип объединит центральные процессорные ядра и графику, что должно обеспечить высокую производительность как в играх, так и в профессиональных приложениях для креативной работы, таких как Adobe Premiere и DaVinci Resolve.

NVIDIA, по словам MLID, очень серьезно подходит к проекту и намерена конкурировать с APU-решениями AMD, включая их производительную серию HALO. Ожидается, что новый процессор выйдет к концу 2025 года или в начале 2026 года, и компания делает все возможное, чтобы предложить продукт, который будет работать даже в условиях возможных ограничений архитектуры ARM на десктопных системах под управлением Windows и x86-софта.

Стоит подчеркнуть, что информация пока носит статус слуха. Несмотря на то, что MLID успел заслужить доверие в кругах геймеров и энтузиастов компьютерной техники, его прогнозы иногда бывают неточными. Однако данный проект NVIDIA, если информация подтвердится, может существенно изменить баланс сил на рынке и открыть новые возможности для геймеров и создателей контента.