Sony прокомментировала привязку PSN в своих играх на ПК

Sony уже длительное время подвергается критике за требование обязательной привязки аккаунта PlayStation Network (PSN) к своим играм на ПК. Операционный директор компании, Хироки Тотоки, прокомментировал это решение, заявив, что такая привязка необходима для безопасности. По его словам, "безопасность" пользователей — приоритет для Sony, и привязка аккаунта PSN помогает геймерам наслаждаться играми без риска.

Несмотря на попытки Sony оправдать это требование, многие геймеры не согласны с таким подходом. Особенно вызывают недовольство те ограничения, которые привязка PSN накладывает на доступность игр. В более чем 180 странах не поддерживается PlayStation Network, а значит, пользователи не могут официально приобрести игры Sony на таких площадках. По мнению многих, это лишь ограничивает потенциальный доход Sony и вызывает негодование среди фанатов.

И хотя привязка PSN может иметь смысл для многопользовательских игр, например, с кроссплатформенной поддержкой, ее необходимость для одиночных проектов, таких как God of War или Horizon, вызывает сомнения.