Intel работает над устранением неполадок

Intel столкнулась с проблемами в своих новых чипах серии Core Ultra 200 и официально признала их недостатки. Вице-президент компании по техническому маркетингу Роберт Халлок сообщил, что из-за высокой задержки памяти, проблем на уровне операционной системы и ошибок в BIOS производительность этих процессоров оказалась ниже ожиданий. По словам Халлока, эта ситуация стала для компании «уроком», и они уже работают над исправлением — первые патчи должны выйти до конца года.

Проблемы с Core Ultra 200 особенно выделяются на фоне успешного релиза AMD Ryzen 7 9800X3D, который получил положительные отзывы за высокую производительность и энергоэффективность. Сравнение с новым процессором AMD только усилило критику в адрес Intel, поскольку Ryzen 7 9800X3D демонстрирует стабильность и производительность, которые не смогли предложить Core Ultra 200 на старте.

Intel намерена исправить ситуацию как можно скорее, чтобы вернуть доверие пользователей. Патчи, которые планируются к выпуску до конца года, должны устранить основные проблемы, обнаруженные в Core Ultra 200, и повысить его производительность до должного уровня.