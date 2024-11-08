IO Interactive собирается превратить Project 007 в трилогию

Project 007 от IO Interactive может стать одиночной игрой с элементами лайв-сервиса, по аналогии с успешной серией Hitman. Информацией поделилась компания Delphi, которая передала студии IO Interactive лицензию на разработку игры о Джеймсе Бонде. Delphi сосредоточена на партнерстве с независимыми разработчиками и полагает, что формат крупных коллабораций — более надежная и перспективная альтернатива традиционным издательским моделям.

Компания также упомянула, что планирует создавать масштабные одиночные игры с поддержкой лайв-сервиса, используя Hitman как пример успешного внедрения этого формата. Подобный подход может сделать Project 007 не просто очередной игрой о британском супершпионе, а захватывающей серией с долгосрочной поддержкой. IO Interactive подтвердила, что их планы включают создание трилогии, что особенно интригует, ведь Бонд уже давно занимает одно из главных мест в мире шпионских франшиз, а серия игр Hitman славится своими продуманными миссиями и вниманием к деталям.

В случае успеха Project 007 может не только закрепить за собой статус долгожданного игрового события, но и установить новый стандарт в адаптациях культовых франшиз.