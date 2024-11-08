Take-Two осторожно комментирует планы

Глава Take-Two Штраус Зельник затронул один из главных вопросов, интересующих поклонников Grand Theft Auto, а именно — выход GTA 6 на ПК. Несмотря на оптимизм в отношении ПК-рынка, Зельник намекнул, что не спешит с анонсом для этой платформы. Интересно, что он прокомментировал популярную теорию о том, что Rockstar специально откладывает релиз GTA на ПК, чтобы подогреть продажи на консолях и продать игру несколько раз, отметив, что в этом может быть доля правды.

По его словам, ПК остаётся одним из быстрорастущих форматов, на который разработчики всё больше обращают внимание. Несмотря на это, Take-Two осторожно подходит к релизам для разных платформ, считая их поэтапный выход хорошей стратегией.

Поклонники GTA по всему миру, особенно владельцы ПК, ждут новостей об анонсе игры для своей платформы. В прошлых играх серии версии для ПК выходили с большой задержкой, поэтому многие опасаются повторения ситуации. Учитывая высокий спрос и огромные ожидания от GTA 6, можно предположить, что Rockstar действительно выжидает, чтобы добиться максимального успеха на всех этапах продаж.







