Отчет Sony: PS5 на пике популярности, PSN привлекает новых пользователей

Sony опубликовала очередной квартальный отчет, представив свежие данные о продажах PlayStation 5, внутриигровых достижениях и пользовательской базе PSN. Согласно отчету, за прошедший квартал было реализовано 3,8 миллиона консолей PS5, благодаря чему общее количество проданных устройств с момента запуска достигло впечатляющих 65,5 миллионов.



Игры от внутренних студий Sony также продолжают радовать высокими показателями продаж: за отчетный период было продано 5,3 миллиона копий игр. Среди ключевых проектов особенно выделяются недавние релизы. Так, "Астро Бот", вышедший в сентябре, разошелся тиражом 1,5 миллиона копий, а суммарные продажи популярной игры Ghost of Tsushima превысили 13 миллионов.



Не менее впечатляющие результаты продемонстрировала и онлайн-платформа PlayStation Network (PSN), число активных пользователей которой возросло до 116 миллионов, не смотря на ограниченное количество регионов, где он доступен. Постоянный рост аудитории говорит о том, что Sony успешно привлекает новых игроков и удерживает интерес существующих пользователей, предлагая уникальный игровой опыт и удобные онлайн-сервисы.



Эти показатели не только отражают успехи Sony в текущем году, но и подчеркивают силу бренда, способного удерживать высокие позиции на игровом рынке.