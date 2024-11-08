Bioware отметила день N7 в Dragon Age: The Veilguard

В честь дня N7, Bioware выпустила патч для своей новой RPG Dragon Age: The Veilguard, который добавил в игру костюмы, отсылающие к вселенной Mass Effect. Теперь игроки могут найти сундук с двумя уникальными костюмами и шлемом, которые явно вдохновлены знаменитой научно-фантастической серией. Чтобы заполучить новые наряды, игрокам нужно пройти первую сюжетную миссию после пролога и посетить мастерскую на Маяке, где возле сундука также можно обнаружить записку, намекающую на «старого знакомого» из Mass Effect.

Эти костюмы представляют собой больше дань уважения, чем полноценную экипировку — они не дают дополнительных боевых характеристик и выполняют декоративную функцию. Такой шаг понравился поклонникам обеих серий и напоминает о важности праздника N7, который символизирует вклад Mass Effect в игровую индустрию.

Недавно Bioware подтвердила, что выпуск DLC к игре не планируется, так как команда разработчиков сосредоточена на создании новой части Mass Effect. Поклонники студии восприняли это с пониманием, ведь возвращение Mass Effect — долгожданное событие для многих, и от нового проекта ждут не менее грандиозного погружения в мир космических приключений.