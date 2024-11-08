Его не будут понимать не только игроки из других стран, но и персонажи игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 обещает удивить игроков не только исторической атмосферой, но и необычными персонажами. Среди спутников главного героя Генри будет колоритный персонаж по имени Комар — поляк, который говорит исключительно на польском языке и не собирается переходить на другой, даже если его не понимают. Реплики Комара не будут сопровождаться субтитрами, поэтому не только игроки, но и сам Генри окажутся в растерянности, пытаясь понять, что он говорит.

По словам PR-менеджера студии Warhorse Тобиаса Штольц-Цвиллинга, Комар станет важным членом отряда Генри, и при желании с ним можно будет отправиться в путешествие по миру игры. Хотя другие персонажи не понимают польского, сам Комар легко улавливает суть разговоров своих спутников, что добавляет игре особый колорит и комичность.

Вместе с тем, в игре будут и другие интересные напарники, например, герой, который большую часть времени пьян и действует иррационально. Разработчики отмечают, что, несмотря на юмористический оттенок, у всех этих персонажей есть серьёзные цели и мотивация, за которые они готовы бороться.

Ожидаемая дата релиза Kingdom Come: Deliverance 2 — 11 февраля 2025 года, и выйдет она на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Учитывая популярность первой части, фанаты уже с нетерпением ждут продолжения, и судя по описанию, нас ждёт много новых, необычных приключений в средневековом мире.