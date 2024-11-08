Kojima Productions выпускает Death Stranding на Xbox

Death Stranding Director’s Cut неожиданно дебютировала на Xbox Series X|S, что стало отличной новостью для фанатов Xbox, мечтавших попробовать необычное творение Хидео Кодзимы. Теперь игра доступна по программе Xbox Play Anywhere: при покупке пользователи получают сразу две версии — для консоли и для ПК через Xbox App. Это позволяет запускать игру на разных устройствах без необходимости покупать её повторно, что приятно удивит владельцев Xbox и ПК.

Ранее Death Stranding уже была доступна для пользователей PC Game Pass, но теперь обладатели Xbox Series X|S также могут насладиться расширенной версией Director’s Cut, где добавлены новые элементы геймплея и контент. Что особенно интересно, это первый случай, когда права на франшизу полностью принадлежат Kojima Productions, в то время как ранее они были закреплены за Sony.

Такой шаг символизирует не только расширение аудитории, но и новую эпоху для Kojima Productions, теперь обладающей полной свободой в развитии Death Stranding. Теперь фанаты Xbox могут насладиться этой уникальной игрой, оценить её визуальные и технические улучшения, а также погрузиться в загадочный мир, созданный Хидео Кодзимой.