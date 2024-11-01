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Amogus54
Cтоимость сборки компьютера за 2024 год выросла на 10–20% по сравнению с 2023 годом
Цены на комплектующие для ПК обогнали инфляцию

На российском рынке наблюдается заметный рост стоимости комплектующих для персональных компьютеров. По данным IT-холдинга Fplus и аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», за девять месяцев 2024 года средняя цена на ключевые компоненты для сборки ПК увеличилась на 10–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, объем продаж в рознице не только не упал, но даже продемонстрировал уверенный рост, что говорит о высокой потребности пользователей в современных компьютерах и их комплектующих.

Сильнее всего за указанный период подорожала оперативная память, средняя цена которой выросла на 22%, достигнув 4240 рублей. Клавиатуры и мыши также ощутимо поднялись в цене — на 14,6% и 13% соответственно, до 2160 и 1320 рублей. Видеокарты, остающиеся одним из самых востребованных компонентов для сборки ПК, в среднем подорожали на 11,6%, и их стоимость сейчас составляет около 36 000 рублей. Материнские платы и процессоры также показали рост — на 10% и 8%, до 10 700 и 15 600 рублей соответственно.

Спрос на комплектующие остается высоким: в рознице было продано 974,2 тысячи видеокарт (рост на 15%), 1,37 млн процессоров (увеличение на 11%) и 1,38 млн материнских плат (рост на 8,7%). Большой популярностью продолжают пользоваться графические карты Nvidia, особенно линейки GeForce RTX 3050, 3060, 4060, а также модели 4070 и 4080 Super, что подтверждают данные сети «М.Видео-Эльдорадо». Среди процессоров наиболее востребованными остаются Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, которые по популярности обогнали Intel Core i3. Среди производителей материнских плат лидером стал бренд Gigabyte, спрос на продукцию которого вырос почти на 900%.

В условиях роста цен пользователи всё чаще обращают внимание на вторичный рынок и рассматривают заказы из Китая как доступную альтернативу. Компьютеры остаются важным инструментом для работы, учебы и развлечений, а спрос на них подталкивает потребителей искать варианты, позволяющие сохранить баланс между качеством и стоимостью.

#цены #компьютер #комплектующие #сборка пк #инфляция #комплектующие для пк
Источник: vedomosti.ru
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