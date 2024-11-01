PS5 Pro пользуется спросом у покупателей

Sony с уверенностью сообщает, что Pro-версии консолей пользуются устойчивым спросом: в прошлом поколении около 20% покупателей предпочитали PS4 Pro вместо стандартной версии. По данным компании, более продвинутую модель выбирали не только преданные фанаты бренда, но и новые пользователи, которые впервые приобретали консоль PlayStation. Поэтому выпуск PS5 Pro стал лишь вопросом времени — разработка Pro-версии началась еще до официального запуска базовой PS5.

Нынешний спрос на PS5 Pro превзошел ожидания Sony: в некоторых магазинах предзаказы уже недоступны из-за нехватки консолей. За первую неделю предзаказы PS5 Pro в торговых сетях превзошли прогнозы в 3 раза. Эта модель особенно интересует энтузиастов, которые ищут более мощные возможности для погружения в современные игры.

Высокий интерес к PS5 Pro подчеркивает спрос на премиальные игровые устройства, даже когда доступна стандартная версия консоли. На фоне этого успеха, Sony продолжает укреплять свои позиции в индустрии и адаптируется к предпочтениям пользователей, расширяя линейку продуктов.