Минкультуры усиливает контроль за компьютерными клубами

В Таджикистане отныне запрещены популярные игры GTA и Counter-Strike. Министерство культуры страны обосновало это решение тем, что данные игры содержат сцены насилия, грабежей и убийств, что может негативно повлиять на молодое поколение. Видеоролики и игры с «аморальным и жестоким содержанием» теперь строго запрещены к распространению.

Запрет коснётся, прежде всего, компьютерных клубов, владельцам которых поручено удалить эти игры со своих компьютеров. Полиция Душанбе также планирует проводить рейды и проверки в подобных заведениях, чтобы убедиться, что новый запрет соблюдается. Родителям настоятельно рекомендовано быть внимательными к интересам своих детей и подростков, поскольку чрезмерное увлечение подобными играми может, по мнению властей, спровоцировать противоправное поведение.

Важно понимать, что забота о психическом здоровье детей, безусловно, важна, однако некоторые эксперты считают, что слишком жёсткие запреты могут оказаться контрпродуктивными. Полный отказ от определённых развлечений вместо разъяснительной работы и воспитания здорового критического мышления может вызвать протест или даже интерес к запрещённому контенту.