Intel Core Ultra провалился на старте — продажи едва достигли 10 единиц

На прошлой неделе крупнейший немецкий магазин Mindfactory опубликовал статистику продаж процессоров, которая оказалась крайне неутешительной для Intel. С момента поступления в продажу новых чипов Core Ultra серия 200 практически не привлекла покупателей. Общие продажи Core Ultra оказались столь низкими, что модель даже не попала в итоговую таблицу продаж с результатом менее 10 штук. На данный момент общая доля Intel в продаже процессоров составила лишь 5%, уступая AMD, которая занимает лидирующую позицию с 95% долей.

На вершине популярности уже продолжительное время находится AMD Ryzen 7 7800X3D — за прошедшую неделю этот процессор купили 190 раз, что подтверждает его востребованность у пользователей. На этом фоне Intel, с минимальными показателями продаж, заметно проигрывает конкуренцию. Среди чипов Intel наиболее покупаемой моделью стал Core i5-13400, однако его выбрали всего 10 раз.

Сложившаяся ситуация подчеркивает более глобальную проблему для Intel: компания постепенно теряет позиции на рынке CPU, сталкиваясь с трудностями в условиях роста конкуренции и изменяющихся потребностей пользователей. AMD, активно инвестируя в инновации и улучшение энергоэффективности, привлекает всё больше поклонников, что угрожает дальнейшему сокращению рыночной доли Intel.