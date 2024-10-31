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Польская компания CD Projekt, известная играми серий The Witcher и Cyberpunk, официально подтвердила, что The Witcher 4 (предварительное название) перешел в стадию активной разработки. Такое заявление прозвучало на фоне амбициозных финансовых целей студии — она планирует с 2025 по 2028 год заработать 4 миллиарда злотых (около миллиарда долларов) чистой прибыли.

Первое промо к новой игре

26 ноября CD Projekt проведет очередную встречу с инвесторами, на которой намерена обсудить обновления своей программы поощрений, напрямую зависящей от успеха предстоящих проектов, среди которых и новая часть Ведьмака. Летом компания уже заявляла, что к осени готовится переход на полную стадию разработки, и, похоже, так и произошло.

На фоне этого повышенного внимания игроки и инвесторы с нетерпением ждут новостей не только о The Witcher 4, но и о возможном продолжении Cyberpunk 2077. По слухам, следующая часть серии Cyberpunk может выйти сразу после Ведьмака 4, что еще больше подогревает интерес к разработке обоих проектов.