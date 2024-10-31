Google начинает отказывается от людей

Генеральный директор из Google и Alphabet Сундар Пичаи сообщил, что нейросети уже создают 25% всего кода в Google. При этом проверка сгенерированного кода лежит на плечах опытных разработчиков, что позволяет компании экономить время и ресурсы. Для молодых специалистов такой подход может представлять угрозу, ведь необходимость в джуниор-разработчиках снижается, а компания наращивает операционную прибыль благодаря оптимизации процессов.

В последние годы искусственный интеллект всё активнее внедряется в различные сферы, и Google — один из лидеров этой трансформации. Автоматизация процессов позволяет снижать затраты и увеличивать продуктивность, что заставляет руководство делать выбор в пользу машинного интеллекта. Таким образом, если тенденция продолжится, компания может начать сокращать штат младших специалистов, заменяя их нейросетями.

Использование ИИ для разработки кода уже становится частью стратегии крупных компаний, и это вызывает вопросы о будущем трудоустройства в IT. Как бы ни были полезны нейросети, они меняют структуру рынка труда, делая работу программистов всё более конкурентной и требующей высокой квалификации.