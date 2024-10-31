Крупные замены в разработке Marvel’s Wolverine

В команде Insomniac Games, работающей над амбициозной Marvel’s Wolverine, произошли крупные кадровые перестановки: пост геймдиректора проекта теперь занимают Майк Дэйли и Маркус Смит. Оба специалиста обладают внушительным опытом и уже работали над такими популярными играми, как обе части Spider-Man и Ratchet & Clank: Rift Apart, что подтверждает их высокую квалификацию и способность воплощать в жизнь проекты с супергеройскими сюжетами и акцентом на экшен.

Официальные представители Sony подтвердили, что смена руководства связана с «концептуальными изменениями» в Marvel’s Wolverine, однако подробности пока остаются в тайне. Тем временем, предыдущий геймдиректор проекта, Брайан Хортон, покинул Insomniac и принял предложение от Xbox стать креативным директором новой Perfect Dark, что также привлекло внимание к его дальнейшей карьере.

Фанаты Marvel’s Wolverine ожидают с нетерпением, каким будет окончательный облик игры о культовом супергерое. Многие надеются, что новый взгляд Дэйли и Смита внесет свежие идеи и позволит игре достичь нового уровня качества и глубины, особенно в плане проработки мира и персонажа.