Dragon Age: The Veilguard — эталон оптимизации на ПК: впечатления от Digital Foundry

Digital Foundry провели тестирование Dragon Age: The Veilguard на ПК и остались под впечатлением от оптимизации. По словам специалистов, эта игра оказалась одной из самых хорошо работающих проектов, с которыми им приходилось сталкиваться. ПК-версия выглядит настолько проработанной и сбалансированной, что заметно превосходит консольные варианты, особенно на максимальных настройках.

Эксперт Алекс Батталия отметил, что даже при высоких графических параметрах Dragon Age: The Veilguard не страдает от лагов или проседаний фреймрейта, а плавность работы впечатляет. На мощных ПК видны улучшения, такие как расширенная поддержка трассировки лучей, детализированная растительность и реалистичные отражения. Отличительная черта этой версии — стабильность даже на компьютерах среднего уровня, что встречается крайне редко среди современных AAA-проектов.

Одной из ключевых причин успешной оптимизации, по мнению Digital Foundry, стало использование движка Frostbite, который BioWare адаптировали для ПК. Такой подход избавил игру от технических проблем, с которыми сталкивались проекты на этом движке в прошлом, что является несомненным достижением разработчиков. Дополнительные графические настройки позволяют детально контролировать нагрузку на процессор и видеокарту, что, безусловно, облегчает оптимизацию для разных систем.

Dragon Age: The Veilguard удивила не только своей оптимизацией, но и гибкостью настройки графики. У игроков есть возможность изменять параметры в реальном времени и видеть, как это влияет на производительность. Это редко встречается в индустрии, и многие студии могли бы взять пример с BioWare.

Игра получила одобрение не только за стабильную работу, но и за отсутствие микротранзакций и ограничений по защите, что добавляет пользователям комфорта. Digital Foundry признали Dragon Age: The Veilguard образцом оптимизации для ПК и надеются, что разработчики продолжат поддерживать столь высокий стандарт качества в своих будущих проектах.