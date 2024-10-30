Киберпанк завоевывает Mac в 2025

CD Projekt RED анонсировала, что Cyberpunk 2077 появится на Mac в начале 2025 года. Полное издание — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — включит в себя дополнение Phantom Liberty, а также поддержку трассировки пути, технологию генерации кадров и пространственное аудио. Объявление состоялось на презентации Apple, на которой были показаны обновлённые модели MacBook Air и Pro.

Игра будет доступна в Mac App Store и Steam, причём для тех, кто уже владеет Cyberpunk 2077 в Steam, не потребуется повторная покупка — они смогут играть в приобретённую ранее копию. CD Projekt RED обещает дополнительно раскрыть технические особенности версии для Mac ближе к релизу.

Cyberpunk 2077 впервые вышла в декабре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Выпуск на Mac состоится более чем через четыре года после оригинального релиза, а тем временем студия уже ведет разработку сиквела популярного экшена.

Для поклонников Cyberpunk 2077, использующих Mac, выход игры на их платформе станет долгожданным событием, а для CD Projekt RED — возможностью расширить влияние франшизы.