Call of Duty: Black Ops 6 бьёт рекорды — слухи о невероятных показателях

По слухам, Call of Duty: Black Ops 6 показывает выдающиеся результаты, став одной из самых успешных игр франшизы за последние 10 лет. Инсайдер eXtas1s поделился информацией о том, что более половины пользователей на консолях играли с Xbox, а среди игроков на ПК большая часть запускала игру через подписку Game Pass. Более того, на релизе игра установила рекорд по количеству подписчиков на PC Game Pass, что говорит о невероятной популярности проекта.

С такими результатами официальные заявления от Activision о достижениях игры, скорее всего, не заставят себя долго ждать. Учитывая успех на всех платформах, Black Ops 6 подтверждает статус одного из главных релизов года.

Этот успех указывает на то, что серия Call of Duty продолжает быть доминирующей в жанре шутеров, адаптируясь к новым условиям рынка и предлагая свежий контент, который привлекает миллионы геймеров по всему миру.