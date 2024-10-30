В честь Дня народного единства «Смута» обзаведётся новым контентом и улучшениями

Разработчики «Смуты» готовятся выпустить обновление, приуроченное ко Дню народного единства, которое выйдет 4 ноября. В рамках апдейта обещаны улучшения производительности, боевой системы и общей оптимизации игры. Игроков ждут новые задания, а также переработанные стелс-миссии — всего обновлению подвергнутся 14 эпизодов.

Помимо улучшений геймплея, разработчики добавили в игру новую озвучку для главных персонажей. Среди актеров дубляжа — Иван Жарков, известный как голос Криса Хемсворта в роли Тора, а также Анастасия Жаркова, Владимир Паляница, Алия Насырова и Влад Копп. Теперь Юрий Милославский, Анастасия, Кирша, Ирэна и князь Пожарский будут говорить новыми голосами.

«Смута» оказалась проектом, который вызвал у игроков противоречивые чувства. Многим не понравились проблемы с оптимизацией и скучный геймплей, что сделало игру практически неиграбельной. Обновление, конечно, может исправить часть этих недочётов, но остаётся вопрос: достаточно ли это для того, чтобы привлечь обратно разочарованных геймеров? Кажется, что игра уже завоевала репутацию провального проекта, и дальнейшие попытки улучшить её могут не спасти её от критики.