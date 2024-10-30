Провал Concord обошёлся Sony в 200 миллионов

Sony официально объявила о закрытии Firewalk Studios, разработчика многострадальной игры Concord. Компания также свернула деятельность Neon Koi, студии, работавшей над мобильным проектом. Как стало известно из отчёта Kotaku, разработка Concord обошлась Sony в 200 миллионов долларов за четыре года, и это без учёта маркетинговых затрат и других расходов.

Проект оказался неудачным, что и привело к решению закрыть студию. Среди причин называют высокую конкуренцию в сегменте PvP-игр, что привело к низкой вовлечённости игроков и слабым онлайн-показателям. Хотя Sony и рассматривала варианты спасения игры, в итоге было принято окончательное решение о прекращении работы над проектом и расформировании команды.

Несмотря на провал, Sony, вероятно, не откажется от инвестиций в лайв-сервисы и многопользовательские игры. Один успешный релиз, подобный Helldivers 2, может покрыть убытки от нескольких неудачных проектов. Тем не менее, закрытие Firewalk Studios стало важным уроком для компании.

Firewalk Studios, которая пыталась найти своё место в индустрии с проектом Concord, провалилась, и Sony не стала тратить дополнительные ресурсы на её спасение. Однако, провальные релизы показывают, что не каждое начинание имеет успех. Закрытие студии Firewalk можно рассматривать как закономерный шаг, подтверждающий, что студия не смогла соответствовать ожиданиям и требованиям индустрии.