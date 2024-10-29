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Amogus54
Фанаты GTA 6 обнаружили большой постер игры в офисе Rockstar North
Фанаты ищут подсказки, изучая офис разработчиков

Ожидание выхода GTA 6 с каждым днём только нарастает, и фанаты продолжают изо всех сил искать любые намёки на новую информацию о грядущем проекте. Один из пользователей TikTok недавно заснял на видео постер с изображением главных героев игры через стеклянные двери офиса Rockstar North. Несмотря на то, что сама находка не вызвала большого ажиотажа (ведь вполне логично, что разработчики украшают свои офисы постерами своих проектов), эта ситуация подчеркивает уровень нетерпения среди поклонников.

Игроки всё ещё помнят о крупной утечке 2022 года, когда ранняя альфа-версия GTA 6 неожиданно попала в интернет. Тогда общественности впервые представили женского протагониста, Люсию, что вызвало широкий резонанс.

Однако с тех пор информация о проекте поступает медленно. В 2023 году был выпущен только один трейлер, а предполагаемая дата релиза — 2025 год. Это побуждает фанатов делать всё возможное, чтобы найти любые детали, пусть даже такими нестандартными методами, как съёмки через окна.

GTA 6 — одна из самых ожидаемых игр в истории, и поклонники разбирают любую информацию по крупицам. С каждым месяцем ожидания их интерес только усиливается, и, хотя Rockstar Games делает всё возможное, чтобы не допустить утечек, пользователи интернета находят способы собирать информацию. Многие надеются, что в ближайшее время Rockstar представит больше подробностей о проекте, чтобы наконец удовлетворить растущее любопытство.

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На 2025 год уже подтверждены два крупных релиза PlayStation — Death Stranding 2 и Ghost of Yotei
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