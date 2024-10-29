Обновление драйвера Nvidia 566.03 исправило критические уязвимости

Компания Nvidia сообщила о необходимости срочного обновления до последней версии драйвера Game Ready 566.03. Обновление исправляет сразу 8 критических уязвимостей, которые могли позволить злоумышленникам выполнять произвольный код с правами администратора. Большинство этих проблем затрагивает Windows, однако одна из уязвимостей также актуальна для пользователей Linux. В связи с этим Nvidia настоятельно советует всем пользователям как можно скорее установить обновление.

Кроме того, это обновление является частью стратегии Nvidia по оперативному устранению ошибок и уязвимостей в своем программном обеспечении. Компания постоянно работает над тем, чтобы обеспечивать защиту своих пользователей от потенциальных угроз и поддерживать высочайший уровень безопасности.

Регулярные обновления драйверов направлены на устранение багов и уязвимостей, что помогает пользователям не только получать стабильную и оптимизированную производительность, но и защищаться от возможных угроз безопасности. Важно всегда следить за новыми версиями драйверов, чтобы вовремя получать все необходимые исправления и улучшения.