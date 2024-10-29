Ubisoft готовит десять новых игр в ближайшие годы

Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, Ubisoft планирует радовать поклонников серии Assassin's Creed новыми играми каждые шесть месяцев на протяжении следующих пяти лет. На данный момент в активной разработке находятся сразу несколько проектов, которые выйдут в ближайшие годы. Среди них Assassin's Creed: Shadows с кооперативным режимом, сетевые игры Assassin's Creed: Invictus, Raid и Echoes, мобильный проект Jade, а также долгожданный ремейк Black Flag.

Ubisoft намерена буквально "перегрузить" франшизу, выпуская новые части настолько часто, что даже самым преданным фанатам может быть трудно угнаться за развитием событий.

Учитывая такие амбициозные планы, многие задаются вопросом: не пора ли Ubisoft дать серии Assassin's Creed передышку? Постоянный поток новых игр уже привел к тому, что франшиза исчерпала себя, ведь каждый новый выпуск рискует стать очередной вариацией старых механик и сюжетов. Возможно, вместо того чтобы раз за разом выпускать новые проекты, Ubisoft стоило бы пересмотреть стратегию и сосредоточиться на качестве, а не количестве. Франшиза уже достаточно популярна, и, возможно, её будущее требует не частых релизов, а более глубоких и инновационных изменений.