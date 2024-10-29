Релиз Test Drive Unlimited: Solar Crown был омрачён перегрузками серверов, что вызвало определённые проблемы для игроков.

Издатель Nacon сообщил, что игра Test Drive Unlimited: Solar Crown продолжает демонстрировать хорошие результаты, несмотря на некоторые сложности при запуске. По данным компании, с апреля этого года общая выручка от новых игр превысила 14.9 миллионов евро. Среди них особенно успешными стали Test Drive и находящийся в раннем доступе проект Ravenswatch. Однако об игре Greedfall 2 в отчёте не упоминалось.

Релиз Test Drive Unlimited: Solar Crown был омрачён перегрузками серверов, что вызвало определённые проблемы для игроков. Тем не менее, как заявили в Nacon, технические неполадки были оперативно устранены, что позволило игре вернуться к стабильным продажам.

Важно отметить, что, несмотря на стартовые трудности, игра сумела завоевать признание. Игроки и критики положительно оценивают геймплей и разнообразие контента, что делает проект привлекательным для фанатов гоночных симуляторов. Test Drive Unlimited: Solar Crown продолжает удерживать внимание аудитории, и её популярность постепенно растёт.