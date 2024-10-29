Отзывы критиков: от восторгов до критики

Недавно вышедшие игры Life is Strange: Double Exposure и Dragon Age: The Veilguard вызвали активные обсуждения в игровом сообществе. Однако мнения критиков о них сильно разделились.

Life is Strange: Double Exposure получила как восторженные отзывы, так и серьёзную критику. Визуальная составляющая игры и развитие главной героини, Макс, были высоко оценены многими. Например, IGN и God is a Geek поставили игре 9/10, а Digital Spy дал 4/5. Однако часть критиков, таких как Noisy Pixel и Dexetro, оценили проект лишь на 4/10. Основной проблемой называют запутанный и неинтуитивный геймплей, а также невыразительные второстепенные персонажи, взаимодействия с которыми не оставляют ярких впечатлений.

Не меньший интерес вызвала и Dragon Age: The Veilguard. Игра собрала множество высоких оценок, включая идеальные 10/10 от Press Start. Особенно хвалят проработку персонажей и атмосферу, которая в очередной раз подчёркивает мастерство студии BioWare. Однако и здесь не обошлось без критики. Несмотря на высокие оценки от IGN (9/10) и Eurogamer (5/5), некоторые обозреватели, такие как VGC и VG24/7, выставили игре всего 3/5, отметив упрощение ролевых механик и невыразительные побочные задания.

Для кого подойдут эти игры? Несмотря на разногласия в оценках, обе игры обладают яркими особенностями, которые привлекут разные категории игроков. Любители сюжетных драм наверняка оценят атмосферу и развитие персонажей в Life is Strange: Double Exposure, в то время как поклонники эпических RPG с интересными компаньонами найдут своё удовольствие в Dragon Age: The Veilguard. Даже с учётом критики, эти игры заслуживают внимания, особенно если вы готовы принять их недостатки ради уникальных игровых моментов.