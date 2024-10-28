Intel представила план по созданию модульных GPU с чиплетами

На фоне споров о будущем Intel компания подала патент на чиплетную архитектуру для графических процессоров, подразумевающую переход от монолитных конструкций к гибким и модульным решениям. Этот шаг обещает повысить гибкость и энергоэффективность графических карт за счёт использования отдельных чиплетов, каждый из которых выполняет свою функцию. Такой подход позволяет отключать неактивные чиплеты, что помогает экономить энергию и улучшает адаптивность под различные задачи и нагрузки.

Чиплетная архитектура уже используется AMD в центральных процессорах и готовится к внедрению в графические решения компании. В отличие от монолитных процессоров, где все компоненты интегрированы в одном чипе, чиплетная структура предполагает, что различные модули находятся на отдельных чипах, объединённых в единую систему. Этот подход улучшает масштабируемость и упрощает настройку под различные конфигурации.

Использование чиплетов дает производителям гибкость в создании решений для разных нужд, будь то игровая графика или ИИ-вычисления. Экономия энергии благодаря отключению неактивных чиплетов и возможность быстрой адаптации архитектуры под новые задачи делают этот подход привлекательным. Но внедрение чиплетов для GPU требует сложных инженерных решений, ведь каждый чиплет должен эффективно взаимодействовать с другими для максимальной производительности.

Хотя AMD уже активно использует чиплеты в своих процессорах и работает над их внедрением в GPU, NVIDIA пока придерживается монолитного дизайна. CEO NVIDIA, Дженсен Хуанг, неоднократно упоминал о преимуществах чиплетов, но пока компания остаётся в стороне от этого подхода. Это может дать Intel и AMD преимущество в будущем, ведь модульные GPU способны быть более эффективными и дешевле в производстве.







