Проект выглядит довольно любопытно

Один из любителей технологий представил интересный проект — он создал портативную игровую консоль, основой для которой послужила материнская плата от PS4 Slim. Впрочем, «портативная» — это громко сказано, так как размеры устройства впечатляющие: 249×156×49,2 мм, а вес составляет целых 1,7 кг.

Автономность также не радует — встроенный аккумулятор на 10 000 мА*ч позволяет устройству работать без подзарядки не более полутора часов. Однако это не мешает проекту выглядеть впечатляюще и вызывать интерес у поклонников портативных консолей.

Автор проекта, владелец YouTube-канала Restore Technique, модифицировал плату PS4 Slim и сохранил оригинальную систему охлаждения. Для отображения изображения используется 7-дюймовый экран, а для управления — части оригинального контроллера, который пришлось разделить на две части.

Процесс сборки консоли в подробностях показан в видео, которое можно найти на YouTube. Подобные проекты всегда вызывают интерес, ведь они демонстрируют, насколько глубоко можно погрузиться в мир моддинга и самоделок, создавая уникальные устройства.

Наблюдать за подобными любительскими проектами всегда увлекательно. Это напоминание о том, что творчество и энтузиазм способны воплотить в реальность самые смелые идеи, даже если для этого требуется много времени и ресурсов.