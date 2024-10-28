Animal Crossing: Pocket Camp возвращается как одиночная игра

Начало недели ознаменовалось важным событием для поклонников серии Animal Crossing. Уже 3 декабря популярная мобильная версия Animal Crossing: Pocket Camp будет перевыпущена для платформ iOS и Android, но с заметными изменениями. Новая версия станет полностью одиночной игрой и избавится от микротранзакций, что наверняка порадует многих игроков. В ней будет доступен весь контент, выпущенный за семь лет существования игры, а также появится возможность переноса данных из текущей сетевой версии, чьи сервера отключат 28 ноября.

Для тех, кто не готов расстаться с любимым проектом, разработчики предлагают обновленную версию всего за 10 долларов. Несмотря на закрытие серверов, поклонники серии смогут продолжить свои приключения в мире Animal Crossing.

Animal Crossing – это популярная франшиза, известная своими уютными игровыми мирами, где игроки могут взаимодействовать с жителями деревень, заниматься садоводством, рыбалкой и строительством. Игра особенно популярна благодаря возможности создавать уникальные миры и взаимодействовать с другими игроками, что сделало её одной из самых узнаваемых и любимых игр за последние годы.

Хотя мобильная версия Pocket Camp отличалась от основных частей серии, она сумела завоевать большое количество поклонников благодаря лёгкому и увлекательному геймплею. Перевыпуск игры как одиночного проекта позволит фанатам вернуться в любимую атмосферу без необходимости беспокоиться о донате или сетевых функциях.