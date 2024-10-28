Конфиденциальность под угрозой: как ИИ собирается управлять вашим ПК через браузер

По последним данным, Google работает над новым ИИ-инструментом под кодовым названием Jarvis. Ожидается, что он будет интегрирован в браузер и позволит пользователю управлять компьютером без необходимости взаимодействовать с ним напрямую. Источники утверждают, что Google планирует выйти за рамки простого управления через браузер, а Jarvis станет частью следующего крупного обновления системы Gemini LLM.

OpenAI также ведёт работу над аналогичной функциональностью для своего ChatGPT. Появляется всё больше оснований полагать, что Microsoft не отстанет от конкурентов, и их CopilotAI со временем научится тем же трюкам.

Предполагается, что подобные ИИ-агенты смогут выполнять различные задачи: от автоматического открытия нужных веб-страниц и сбора данных в удобные таблицы, до покупки товаров или бронирования авиабилетов. Больше не потребуется вручную разрабатывать API или записывать экран для того, чтобы ИИ мог анализировать пользовательскую информацию — достаточно будет лишь отдать команду через браузер.

Однако такой подход вызывает обеспокоенность среди пользователей. Вопросы конфиденциальности и безопасности становятся особенно актуальными, ведь доступ через браузер открывает ИИ доступ к чувствительным данным, включая личную почту, рабочие файлы и банковские реквизиты. Похожая проблема возникала с функцией Recall от Microsoft, которая также вызвала немало споров среди пользователей.

Сегодня крупнейшие технологические компании, такие как Google, Microsoft и OpenAI, активно развивают искусственный интеллект. Эти нововведения нацелены на упрощение взаимодействия с компьютерами, однако пользователи обеспокоены вопросами приватности. Ведь передача управления компьютером ИИ может стать рискованной, особенно когда речь идёт о доступе к личным данным.