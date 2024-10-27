20 бывших учеников Skillbox подали в суд за отказ в полном возврате средств

Группа из двадцати бывших студентов Skillbox подала коллективный иск к компании, требуя компенсацию на общую сумму 3,4 миллиона рублей. Истцы утверждают, что после прохождения лишь 2-20% курсов попытались вернуть средства за оставшиеся непройденные занятия, что составляло 80-98% от стоимости программы. Однако Skillbox либо отказался возвращать средства, либо перечислил деньги за вычетом нескольких пунктов: дней, в которые у учащихся был доступ к платформе, и невозвратных 30%, которые прописаны в оферте как «стоимость доступа» к системе.

Бывшие студенты считают, что компания нарушила их права, предусмотренные федеральным законом о защите прав потребителей, согласно которому фактически понесённые расходы не могут быть зафиксированы заранее в договоре. Сейчас они добиваются справедливости в суде, указывая, что такие условия нарушают правила возврата средств и вводят потребителей в заблуждение.

Skillbox — одна из ведущих онлайн-платформ в России, предлагающая образовательные программы по различным направлениям, включая IT, маркетинг, дизайн и другие востребованные профессии. Компания известна своими партнёрствами с крупными работодателями и университетами, а также акцентом на практическую подготовку. Skillbox помогает многим начать карьеру в новых для них областях, предоставляя доступ к образовательным курсам и вебинарам, которые часто включают проекты с обратной связью от профессионалов.