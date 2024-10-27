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Amogus54
Valve исправила баг 17-летней давности в Team Fortress 2, но вернула всё обратно
Valve забрала «новые» штаны у Скаута — обновление откатили из-за несовместимости

Недавнее обновление Team Fortress 2 от Valve вызвало бурю эмоций у игроков. Компания наконец исправила баг, который оставался незамеченным в игре на протяжении 17 лет: штаны класса Скаут были всегда коричневого оттенка, независимо от команды. В рамках обновления штаны Скаута, наконец, приобрели нужный цвет — красный для одной команды и синий для другой команды. Это нововведение наделало шума среди поклонников игры, и многие радовались долгожданному исправлению.

Однако Valve решила откатить обновление спустя короткое время, заявив, что синие штаны оказались несовместимыми с рядом косметических предметов. Теперь штаны Скаута снова коричневые для обеих команд, как это было до исправления.

Team Fortress 2 вышла в далеком 2007 году и стала одной из самых значимых игр в жанре командного шутера. Игра знаменита своей юмористической атмосферой, уникальными классами и динамичным геймплеем. За годы существования Team Fortress 2 превратилась в культурный феномен с миллионами фанатов по всему миру, множеством пользовательских модификаций и богатой историей обновлений и изменений.

#steam #valve #новости игр #новости игровой индустрии #team fortress 2 #team fortress
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