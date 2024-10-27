Секретный проект по «Хищнику» превратится в мультфильм-антологию

По информации от Gizmodo, в работе находится новый проект по вселенной «Хищника», который станет анимационным фильмом-антологией. В этот раз культовый инопланетный охотник столкнется с врагами в разных исторических эпохах. Ожидается, что зрителей ждут три уникальные истории, действие которых развернется в мире пиратов, эпохе самураев и ещё одном пока не раскрытом временном периоде.

Пост режиссёра займет Дэн Трахтенберг, который уже успел поработать над предыдущими проектами по франшизе. Учитывая его опыт, фанаты могут рассчитывать на качественное и напряженное зрелище, объединяющее анимацию и дух оригинальных фильмов.

«Хищник» — это знаменитая серия научно-фантастических фильмов, комиксов и игр, впервые начавшаяся в 1987 году с культового фильма с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. С тех пор франшиза стала настоящей иконой поп-культуры, известной своими яркими противостояниями между людьми и инопланетным существом, обладающим высокими технологиями и навыками охотника. За годы «Хищник» стал символом сурового и бескомпромиссного противостояния, в котором каждый бой — это испытание на выносливость и тактические способности.