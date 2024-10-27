OpenAI обвиняют в подрыве цифровой экономики

Бывший сотрудник OpenAI, Сучир Баладжи, выступил с резкой критикой компании, заявив, что её бизнес-модель нарушает законы об авторских правах и негативно влияет на интернет-среду. Проработав в OpenAI четыре года и участвуя в разработке модели GPT-4, он отмечает, что вначале был настроен оптимистично. Однако со временем, по словам Баладжи, он изменил мнение, так как считает, что использование цифрового контента для обучения ИИ наносит ущерб создателям оригинальных данных.

Баладжи утверждает, что OpenAI лишает коммерческой выгоды авторов контента, который используется для тренировки алгоритмов, и это угрожает цифровой экономике. В OpenAI на такие заявления ответили, что их модели обучаются исключительно на открытых данных и соблюдают все юридические нормы.

OpenAI — одна из ведущих организаций в сфере разработки искусственного интеллекта. Компания известна созданием мощных языковых моделей, таких как GPT-4, способных генерировать текст, вести диалоги, помогать в обучении и решать сложные задачи. Основной целью OpenAI является безопасное развитие ИИ, который сможет решать глобальные проблемы, однако их подход к сбору данных для обучения вызывает критику со стороны общественности и специалистов.