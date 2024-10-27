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Amogus54
Материнские платы Z890 столкнулись с ошибкой встроенной графики Core Ultra на Windows 11 24H2
Конфликт графики на Windows 11 24H2 вызывает баги на материнских платах Z890

Недавнее обновление Windows 11 до версии 24H2 выявило проблемы с материнскими платами Z890, возникающие из-за конфликта между дискретной видеокартой и встроенной графикой в новых процессорах Intel Core Ultra. Это может приводить к нестабильной работе системы и даже внезапным перезагрузкам.

Чтобы решить проблему, пользователям рекомендуют обновить BIOS до последней версии или вручную отключить интегрированную графику через BIOS. Например, на платах ASUS это можно сделать, зайдя в раздел Advanced в настройках BIOS и отключив параметр Internal Graphics.

ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock уже оперативно выпустили обновления BIOS для своих материнских плат Z890, чтобы устранить этот баг. Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, советуют загрузить последнюю версию BIOS с официального сайта производителя своей материнской платы и установить её с использованием встроенного инструмента обновления BIOS.

Процессоры Intel нового поколения вызвали неоднозначные отзывы у пользователей. Несмотря на относительно неплохую производительность, некоторые владельцы жалуются на проблемы с совместимостью и стоимостью.

#intel #windows 11 #windows 11 24h2 #z890 #core ultra
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