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Amogus54
Ghost of Yotei может не стать полноценной второй частью
Сюжет сиквела Ghost of Tsushima полностью изменили, и Sony не уверена в проекте

Появились слухи о том, что продолжение популярного экшена Ghost of Tsushima претерпело серьёзные изменения в ходе разработки. Первоначально проект, названный Ghost of Yotei, задумывался как продолжение истории Дзина Сакая, протагониста первой части, которая вышла в 2020 году и получила высокие оценки как критиков, так и игроков. Однако, по информации от инсайдеров, за последние два года сюжет игры был полностью пересмотрен и теперь рассказывает историю нового персонажа по имени Ацу.

В связи с этими изменениями Sony, как сообщается, скептически относится к проекту. Сейчас они рассматривают его скорее как самостоятельный спин-офф, а не полноценное продолжение оригинальной игры. Для фанатов это может означать, что они увидят менее прямое развитие событий первой части, а не долгожданное продолжение истории о Дзине Сакае.

Ghost of Tsushima стала настоящим хитом благодаря своему захватывающему открытому миру, исторической японской атмосфере и красивому повествованию. Игроки смогли погрузиться в мир феодальной Японии, увидеть её глазами самурая и пережить борьбу за свободу острова Цусима. С впечатляющим вниманием к деталям и продуманной боевой системой, игра завоевала признание и стала одной из лучших игр на PlayStation.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #ghost of thushima #ghost of yotei #ghost of tsushima 2
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