Хидео Кодзима: игры должны оценивать даже инопланетяне

Легендарный разработчик Хидео Кодзима, которого многие называют гением игровой индустрии, снова привлек внимание своими эксцентричными идеями. В одном из своих недавних интервью он заявил, что мечтает создавать игры, которые останутся актуальными не только для людей, но и для инопланетных цивилизаций.

Кодзима видит свои проекты как произведения искусства, сравнивая их с картинами или фильмами, которые могут стать культурным наследием и оставаться значимыми столетия спустя.

«Если я создам что-то действительно выдающееся, даже пришельцы могут через сто лет оценить это и сказать: «Это потрясающе», — сказал разработчик.

Эти слова только укрепляют его образ как создателя с нестандартным подходом к видеоиграм. Уже на протяжении многих лет Хидео Кодзима прославился своими нестандартными проектами, как, например, Death Stranding, которая собрала массу отзывов за оригинальность и глубокую философию.

Кодзима часто подчеркивает, что игры — это не просто развлечение, а полноценное искусство. Он стремится к тому, чтобы его работы оставались вечными и могли быть переосмыслены и оценены новыми поколениями. Подобные заявления только усиливают репутацию Кодзимы как одного из самых инновационных и эксцентричных гейм-дизайнеров нашего времени.

Экстравагантные высказывания Кодзимы продолжают поддерживать его статус как одного из самых необычных творцов игровой индустрии. Многие поклонники уже всерьез считают его гением, а его амбициозные идеи о «вечных играх» добавляют еще больше мифов к его уже легендарной карьере.