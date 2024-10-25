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Amogus54
Сиквел «Чужого: Ромул» в разработке, и в планах новый кроссовер с «Хищником»
Продолжение «Чужого: Ромул» официально подтверждено — возвращаются ключевые актёры

Кинокомпания Fox официально подтвердила разработку сиквела «Чужого: Ромул», что несомненно обрадует поклонников франшизы. В режиссёрское кресло вернётся Феде Альварез, который уже доказал свою способность управлять мрачной и напряжённой атмосферой первой части. Актёры Кейли Спэни и Дэвид Джонссон, чьи персонажи полюбились как старым, так и новым фанатам, также снова сыграют свои роли в продолжении.

Первый фильм «Чужой: Ромул» оказался успешным проектом — он собрал достойную кассу, полностью окупив затраты на производство и получив положительные отзывы как от давних поклонников франшизы, так и от зрителей, впервые знакомящихся с этой вселенной. Новый фильм сохранил напряжённую атмосферу оригинальных лент, что привлекло широкую аудиторию.

Дополнительным сюрпризом стало заявление главы Fox, Стива Асбелла, который намекнул на возможность кроссовера между вселенными «Чужого» и «Хищника» в будущем. Это заявление подтвердил сам Феде Альварез, отметив, что он готов взяться за такой проект при условии участия режиссёра Дэна Трахтенберга, который ранее снял «Хищник: Первобытная охота».

Пока неясно, когда именно поклонники смогут увидеть сиквел, однако уже сейчас очевидно, что франшиза продолжает развиваться и расширять свои горизонты, предлагая всё новые и захватывающие истории в мире «Чужого».

#кино #фильмы #новости кино #чужой #alien #хищник #alien: romulus #чужой ромул
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